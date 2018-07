Pratto torce para retorno de Kaká ao São Paulo: 'Um dos melhores da história'

Os rumores de um possível retorno de Kaká ao São Paulo na próxima temporada animam o centroavante Lucas Pratto. Em entrevista à ESPN, o argentino rasgou elogios ao ídolo são-paulino e disse que ele tem muito a acrescentar à equipe.

“É evidente o que ele pode acrescentar ao nosso time. Foi o último melhor do mundo (2007) antes de Cristiano Ronaldo e Messi, que são extraterrestres, de outro planeta… É um dos melhores jogadores da história, seria bom que jogasse de novo aqui”, disse Pratto.

No domingo, o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, admitiu que o São Paulo tem interesse na volta de Kaká. Porém, Leco disse que não há negociação em andamento. Para Pratto, um eventual retorno de Kaká não seria benéfico ao time apenas dentro de campo, mas também nos vestiários.

“Precisamos sempre de jogadores da importância dele. Acrescentaria muito ao nome do clube, para os mais novos aprenderem no dia a dia, como hoje acontece com Hernanes e Lugano, além das características dele para o time.”

Kaká já anunciou que não renovará contrato com o Orlando City, depois de três temporadas, e se despediu da torcida do time no último domingo, na derrota por 1 a 0 para o Columbus Crew, pela Major League Soccer.