Pratto vê São Paulo mais maduro para 'jogo-chave' contra o Corinthians

O atacante Lucas Pratto, do São Paulo, afirmou que o duelo contra o Corinthians, no próximo domingo, às 11h, no Morumbi, será um 'jogo-chave' para o clube tricolor, 17º colocado no Campeonato Brasileiro com 27 pontos.

Para o argentino, uma eventual vitória sobre os líderes do torneio daria a confiança que o São Paulo precisa para respirar no Nacional. "É um jogo-chave, o mais importante que teremos daqui para frente, talvez", disse, ao site oficial do clube.

"Ganhar o clássico nos deixaria com o moral muito alta e ainda chegaremos em boas condições de enfrentar o Sport, em casa, na sequência", avaliou.

Para Pratto, o time está mais maduro, e isso pôde ser visto no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória. "O time mostrou uma postura de time que joga bem, brigamos por todas as bolas, fomos em todas divididas. Era um pouco do espirito que estava faltando, de acreditar que não tinha bola perdida. Fomos mais sólidos, muito firmes na defesa e na construção das jogadas."

Sem balançar as redes há oito partidas, Pratto vive seu maior jejum no São Paulo - sua segunda grande sequência sem gols na temporada. No primeiro semestre do ano, ficou sem marcar por sete jogos, da 6ª à 13ª rodada do Brasileirão.