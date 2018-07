Pratto vê São Paulo pouco ofensivo em Minas: 'Uma chance só é muito pouco'

O centroavante argentino Lucas Pratto se mostrou decepcionado com a postura pouco ofensiva do São Paulo na derrota para o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. O clube tricolor foi derrotado por 1 a 0 e pode terminar a 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro de volta à zona de rebaixamento.

+ Acuado, São Paulo joga mal e perde para o Atlético-MG em Belo Horizonte

"Fomos bem defensivamente, mas não fizemos nada (no ataque). Aí depois de sofrermos o gol, parece que começamos a criar", avaliou o argentino. "Se a gente não finalizar, eles também não podem. Só começamos a jogar depois do gol, inclusive eu tive chance de marcar. Mas uma chance só é muito pouco para nós".

O meia Marcos Guilherme se mostrou preocupado com as oscilações que o São Paulo vem apresentando no torneio. "É difícil dizer o motivo. Ficamos abaixo do nosso futebol. O Galo (Atlético Mineiro) pressionou e, infelizmente, ficamos com a derrota. Mas é levantar a cabeça porque sábado tem outro jogo", disse, em referência ao duelo contra o Atlético Paranaense.

O São Paulo volta a campo neste sábado para enfrentar o time de Curitiba, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 28.ª rodada. Com 31 pontos, o clube tricolor ocupa a 14.ª posição, mas pode ser ultrapassado nesta quinta-feira por Ponte Preta, Fluminense e Sport.