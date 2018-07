Pratto volta a treinar e é confirmado para duelo contra Chapecoense

O atacante Lucas Pratto se recuperou das dores na coxa direita, que o tiraram no fim do jogo contra o Atlético-GO, em Goiânia, e do treino de segunda no São Paulo, e deve estar à disposição do técnico Dorival Junior para o duelo contra a Chapecoense, na próxima quinta.

Com o argentino treinando normalment, o time deu continuação nesta terça à preparação para o jogo no Pacaembu. O treinador comandou a atividade no CT da Barra Funda com portões fechados, e dividiu o trabalho em duas etapas. Na primeira, deu atenção aos trabalhos ofensivos, com investidas que começavam pelo meio, em que os laterais eram acionados pela ponta e efetuavam o cruzamento para os atacantes.

O treino teve variações, como investidas pelo meio e trocas de passes na defesa antes da construção das jogadas. Na segunda parte, Dorival fez ajustes na defesa, com exercícios de marcação. O atacante Marcinho, liberado da reapresentação por motivos particulares, retornou nesta terça. Já o lateral-direito Bruno, que se recupera de uma cervicalgia, iniciou a fase de transição do Reffis para o gramado e correu em volta do campo.

O principal mistério na formação do time tricolor para o jogo contra os catarinenses continua sendo o substituto de Cueva. O meia desfalca a equipe por conta da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, em que defende a seleção peruana nos duelos contra a Nova Zelândia. As opções de Dorival são Shaylon, Gomez, Lucas Fernandes, Thomaz e Maicosuel.

Militão, lesionado, continua sem previsão de retorno. Contra o Atlético-GO, o escolhido para substitui-lo foi Araruna. A tendência é que ele continue na posição diante da Chapecoense.