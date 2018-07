Pré-temporada nos EUA deve render lucro para o Corinthians

O Corinthians desembarca nesta quinta-feira nos Estados Unidos para fazer parte da sua pré-temporada e espera, além de ter ganhos financeiros, fortalecer a sua marca no exterior. O atacante peruano Guerrero, por exemplo, desfilará na Parada da Disney no próximo dia 13, no parque Magic Kingdom. Os jogos da Florida Cup contra Colônia e Bayer Leverkusen serão transmitido em 125 países de cinco continentes.

O clube terá todos os custos da viagem pagos pelos organizadores da Florida Cup e ainda espera lucrar R$ 500 mil - o retorno ao Brasil será no dia 19. O acerto com o atacante Dudu, ex-Grêmio, que era esperado para esta quarta, deve ocorrer nesta quinta. Faltam apenas detalhes burocráticos para a confirmação da contratação do jogador que pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Em 2015, o Corinthians jogará quatro competições: Campeonato Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (entra apenas na fase de oitavas de final). A estreia na temporada será no dia 1.º de fevereiro, pelo Paulistão, contra o Marília, em casa.

Antes dos jogos oficiais, o Corinthians terá uma pré-temporada cheia. Após a viagem aos Estados Unidos, na volta ao Brasil, mais treinos e um amistoso contra o Corinthian Casuals, clube inglês que inspirou os fundadores do clube, em 1910, a dar o nome do time. O jogo acontecerá no dia 24 de janeiro, no estádio Itaquerão.

Na Libertadores, se passar pelo Once Caldas, da Colômbia, o Corinthians vai fazer o seu primeiro jogo no Grupo 2 contra o São Paulo. Pela tabela divulgada pela Conmebol, o clássico seria no dia 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas, no Itaquerão.