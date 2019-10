'Precisamos correr atrás do prejuízo', diz Scarpa

O meia Gustavo Scarpa, autor do terceiro último gol do Palmeiras nesta quarta-feira, na vitória sobre o São Paulo por 3 a 0, lamentou os pontos perdidos ao longo do Campeonato Brasileiro. Por causa dessas falhas, na opinião do jogador, o Palmeiras tem de minimizar o prejuízo na reta final do torneio. Com a vitória, o time alviverde reduziu a diferença para o Flamengo para sete pontos. O time carioca joga nesta quinta-feira diante do Goiás, fora de casa.

"A gente já entrou em campo com a noção de que falhamos bastante esse ano, precisamos correr atrás do prejuízo e fazer a nossa parte. Acredito que hoje foi um jogo muito bom da nossa parte. Estamos felizes pela vitória, estou feliz pelo gol", disse Scarpa.

Assim com a maioria dos palmeirenses, Scarpa evitou falar em "secar" o concorrente rubro-negro no jogo em Goiânia. "Temos que fazer a nossa parte. Deixamos de fazer em alguns momentos, não adianta só torce contra o adversário. É continuar buscando vitórias", afirmou o artilheiro do time na temporada, com 13 gols.

Além de manter o tabu em sua casa, o Palmeiras igualou a maior sequência invicta sobre o São Paulo no geral. São nove jogos sem perder, assim como aconteceu entre 1975 e 1977. Em relação ao retrospecto total, os clubes divergem por causa de diferentes critérios. Nas contas do São Paulo, agora quem tem mais vitórias é o Palmeiras, com 109, contra 108 triunfos do time tricolor, além de 102 empates. Nas contas do Palmeiras, são 108 vitórias do São Paulo, 106 triunfos alviverdes e 102 empates.