'Precisamos de confiança para vencer fora', diz Dracena

O zagueiro Edu Dracena afirma que o Santos precisa acreditar em suas próprias forças para conseguir vencer fora de casa. A derrota para o Atlético Mineiro por 3 a 2, no Estádio Indepedência, na noite desta quinta-feira, foi a sétima derrota do time santista como visitante no Campeonato Brasileiro. "Precisamos acreditar em nós mesmos. No final do jogo, conseguimos jogar bem. Se a gente repetir esse desempenho, podemos vencer fora de casa", disse o capitão santista.

Com a derrota, o time santista ficou estacionado no nono lugar e permitiu que o Atlético Mineiro entrasse pela primeira vez no grupo de classificação para a Libertadores. "Tomamos dois gols e ficamos desorganizados, mas conseguimos nos recuperar", afirmou Dracena. O Atlético chegou a abrir 3 a 0 no placar com falhas da defesa santistas. Aranha foi traído pelo efeito da bola no chute de Diego Tardelli, Cicinho fez um gol contra e a defesa permitiu uma cobrança rápida de falta para Tardelli fazer o terceiro.

O técnico Enderson Moreira afirma que o Santos teve chances de empatar a partida e também lamenta os gols sofridos no início do jogo. "Até os 30 minutos, criamos muitas oportunidades com um jogo bem organizado. Com os 2 a 0, evidentemente, o Atlético ganhou confiança e conseguiu impor seu jogo", afirmou o treinador.