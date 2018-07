'Precisamos de reforços', diz Dorival após empate no clássico

Após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo, na Vila Belmiro, o técnico Dorival Júnior elogiou os garotos do Santos, mas afirmou que a equipe precisa de reforços. O Santos atuou sem cinco titulares (Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabriel, todos na seleção principal, e Thiago Maia e Zeca, na seleção olímpica).

"Precisamos de alguns elementos para reforçar a equipe. Estou satisfeito com o que estou vendo, são garotos que estão mostrando crescimento a cada rodada, buscando uma consolidação, mas precisamos de alguns reforços. A diretoria sabe disso e está trabalhando. Não podemos abrir mão", afirmou o treinador em entrevista coletiva após o empate na Vila Belmiro.

Em relação ao resultado, o treinador afirma que o Santos perdeu a oportunidade de definir a partida quando vencia por 1 a 0. A entrada de Neto Berola deu maior poder ofensivo ao Santos. "Tivemos todas as possibilidades para matar a partida e acabamos penalizados em um lance de bola parada", disse o treinador, referindo-se ao gol são-paulino, marcado por Alan Kardec.

Com a igualdade, o Santos perdeu a liderança do Grupo A do Paulistão para o São Bento no saldo de gols (10 a 8) - ambos têm 23 pontos. Na próxima quinta-feira, o Santos enfrenta a Ferroviária novamente na Vila Belmiro.