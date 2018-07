'Precisamos ser campeões', diz Rafael Toloi no São Paulo

Se em 2014 o São Paulo bateu na trave no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, a temporada atual precisa ser recheada por novos troféus na galeria do Morumbi. Ao menos é isso que esperam jogadores e comissão técnica antes mesmo de a bola rolar.

Um dos mais veteranos do atual grupo são-paulino, o zagueiro Rafael Toloi admite que chegou a hora de o time deixar o "quase" para trás e finalmente voltar a ser campeão, fato que não acontece desde a conquista da Copa Sul-Americana.

"Acho que sim, principalmente eu que estou desde 2012. Nosso 2013 foi difícil, o ano passado foi de reconstrução, mas não adianta nada fazer um bom ano e sem títulos. Sabemos da responsabilidade, estamos montando um grupo forte e em condições de ser campeão", afirmou o defensor.

Uma das apostas da diretoria para um desfecho mais feliz em 2015 é o fato de o clube ter mantido praticamente a mesma base e ainda contratado sete novos jogadores - destes, Wesley será o último a chegar, no mês que vem. Para Toloi, as novas opções de Muricy Ramalho podem fazer a equipe brigar forte em todas as frentes.

"Quanto mais jogadores de qualidade melhor, será um ano difícil e precisamos ser campeões. As contratações foram importantes, jogadores de qualidade que fortalecem o grupo do ano passado. A equipe ficou mais forte; esperamos mostrar isso em campo."