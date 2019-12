'Precisamos ser melhores': o impacto de Megan Rapinoe em defesa de uma causa

A meia Megan Rapinoe liderou a seleção norte-americana feminina de futebol para o título na Copa do Mundo na França, em julho, com seu cabelo roxo como uma bandeira pelo direito de ser diferente, mas igual. Em um clima político polarizado, o campeonato lembra do crescente poder dos atletas e de suas vozes. Limitar-se apenas ao esporte não é possível hoje em dia, quando política, sociedade e dinheiro estão mais entrelaçados do que as bandeiras que os atletas representam.

Rapinoe e suas companheiras lideraram o ataque de pagamento igual aos seus colegas homens, processando a federação nacional de futebol por discriminação de gênero em março. Com seu caso pendente e a equipe marchando para a Copa do Mundo, a atleta de 34 anos confrontou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua postura em relação à justiça racial. Ela prometeu não visitar a Casa Branca se o time vencesse a competição na França.

Nos degraus da prefeitura de Nova York para o desfile recebido com chuva de papel picado, Rapinoe usou sua plataforma com a mesma precisão e estilo descarado que mostrou como a melhor marcadora na Copa do Mundo. "Esta é minha cobrança para todos: precisamos melhorar. Temos que amar mais e odiar menos, ouvir mais e falar menos", disse. "Essa é nossa responsabilidade, fazer deste mundo um lugar melhor."

"Sem dúvida, tivemos um lugar na primeira fila da história nos termos da mensagem que Megan Rapinoe manifestou de maneira tão eloquente sobre a condição humana", avaliou Ellen Staurowsky, professora de gestão esportiva da Universidade Drexel. "É uma combinação tanto da mulher como do momento", completou.

REPERCUSÃO

Em resposta à equipe de futebol feminino dos EUA, os times femininos do Brasil, Austrália, Irlanda, Dinamarca e Noruega também exigiram ser igualmente pagos pelas suas respectivas federações. No final da Copa do Mundo Feminina - e durante a turnê comemorativa das mulheres dos EUA em todo o país - crianças e adultos nas bancas fizeram do "salário igual" o seu grito de guerra.

Um mês após a equipe vencer a competição, as negociações de mediação entre a federação e as mulheres foram interrompidas. Um juiz fixou a data do julgamento para maio de 2020, dois meses antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mary Jo Kane, fundadora do Centro Tucker de Pesquisa sobre Garotas e Mulheres no Esporte da Universidade de Minnesota, disse que a seleção feminina se interessa pelas crenças de justiça social da geração do milênio.

"Pela primeira vez, elas criaram nas mulheres jovens um senso de direito", explicou. "Quando foram criticadas por usar sua plataforma para defender a equidade salarial, a resposta não foi pedir desculpas, foi dobrar e 'trollar' seus críticos. Claro, o mais importante é que elas venceram."

Hoje, os atletas têm mais meios que nunca para falar. A rede social diminuiu os limites entre fãs e estrelas, e o streaming de conteúdo digital ofereceu oportunidades. Em uma série de artigos em páginas de opinião para o jornal The New York Times, os corredores olímpicos Alysia Montaño e Allyson Felix revelaram que, depois que deram à luz, sua patrocinadora, a Nike, os penalizou financeiramente por não cumprirem os padrões de desempenho. Eles exigiram uma licença de maternidade que não garantisse redução de salário e, sob pressão, empresa esportiva mudou sua política.

CASO KAEPERNICK

Pode-se dizer que o atleta que iniciou o movimento de protesto esportivo moderno ainda permanece sem um emprego. Colin Kaepernick, ex-zagueiro do San Francisco 49ers que se ajoelhou durante o hino nacional em 2016, teve um treino em Atlanta que se dissolveu amargamente em desconfiança entre seu campo e a NFL. Mais de uma dúzia de olheiros da equipe decidiram não comparecer.

Rapinoe, mais do que qualquer outro atleta este ano, defendeu Kaepernick. "Acredito que ela (Rapinoe) se tornou o equivalente feminino de Colin Kaepernick", afirmou Richard Lapchick, diretor do Instituto de Diversidade e Ética no Esporte da Universidade da Flórida Central. "Ela é alguém que tornará o ativismo dos atletas mais comum do que tem sido, e você provavelmente a conhecerá melhor como alguém que fez mudanças do que como uma grande jogadora de futebol", acrescentou Lapchick.

Rapinoe foi uma das primeiras atletas do sexo feminino a se ajoelhar - durante o hino em um jogo da liga profissional do Seattle Reign - e se refere a Kaepernick em praticamente todos os discursos. Ela defende a reforma da justiça criminal e a conscientização sobre o vício desde que seu irmão mais velho, um viciado em heroína em recuperação, foi preso. Ela e sua namorada, a estrela do basquete Sue Bird, defenderam ferozmente os direitos LGBTQ.

Em dezembro, Rapinoe venceu o prêmio final de futebol da temporada, o Bola de Ouro, onde se destacou sobre Ada Hegerberg, da Noruega, que usou a Copa do Mundo como seu próprio protesto pela igualdade de gênero. Em seu discurso de aceitação, Rapinoe convidou superastros masculinos do futebol, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, a condenar o racismo, a homofobia e o sexismo no futebol.