"Precisamos sofrer menos gols", afirma são-paulino Hernanes

Após três jogos pelo São Paulo (duas derrotas e uma vitória), dois gols marcados e a conquista da faixa de capitão, o meia Hernanes fez uma lista dos pontos positivos e negativos que o time apresenta no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Bahia, o São Paulo vai iniciar o returno na zona de rebaixamento. Segundo o ídolo do clube, o principal desafio de melhoria é sofrer menos gols.

"Temos o domínio e conseguimos impor nosso jogo. Não ficamos esperando e jogando por uma bola. Isso é um ponto positivo. Fizemos gols nos últimos cinco jogos. Isso também é interessante. O ponto negativo é sofrer muitos gols. Precisamos melhorar", afirmou o meia em entrevista coletiva nesta terça-feira no CT da Barra Funda.

A defesa do São Paulo piorou com Dorival Junior. Com o técnico Rogério Ceni, o time havia levado 11 gols em 11 jogos. Ceni foi demitido exatamente após a derrota para o Flamengo, por 2 a 0. no Rio de Janeiro. Com o novo técnico, foram 12 gols sofridos em sete jogos.

As laterais são os setores críticos onde o treinador ainda não encontrou soluções na escalação. As dificuldades vão continuar na próxima partida, diante do Cruzeiro. Na direita, o lateral Bruno continua com dores nas costas, problema que o tirou da partida diante do Bahia, e não retomou os treinamentos nesta terça-feira. Araruna, que jogou improvisado na Bahia, foi vetado por conta de um estiramento na coxa direita e vai ficar fora por algumas semanas - o período não foi divulgado.

A saída de Dorival será Buffarini, que não foi relacionado para ir a Salvador por conta do limite de cinco estrangeiros. Como o peruano Cueva está suspenso para pegar o Cruzeiro, Dorival poderá levá-lo, juntamente com Lugano, Arboleda, Gómez e Lucas Pratto.

Do lado esquerdo, o treinador barrou Junior Tavares após a derrota para a Chapecoense, mas promoveu a voltar do lateral de 20 anos contra o Bahia. Ele estava insatisfeito com a produção do substituto Edimar.