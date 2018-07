'Precisamos ter atuação impecável contra o São Paulo', diz técnico do time chileno

SÃO PAULO - O técnico do Universidad Católica, Martín Lasarte, afirmou que o time chileno precisa ter atuação perfeita para garantir um bom resultado diante do São Paulo nesta quinta-feira. As equipes se enfrentam em Santiago pela primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo de volta está marcada para o dia 28 de novembro, no Morumbi.

Nos últimos dias o clube chileno tem jogado o favoritismo para o confronto todo para o lado do São Paulo. "Eles são um adversário letal. Temos que entrar concentrados, defender bem e estar impecáveis taticamente", disse o treinador uruguaio ao jornal La Tercera. O respeito pelo time brasileiro vem da fase anterior, quando a equipe de Luis Fabiano e Lucas eliminou com facilidade outra equipe chilena, a Universidad de Chile, que é atual campeã da Sul-Americana.

"O São Paulo dispõe de um orçamento altíssimo e tem jogadores de renome internacional", elogiou. A Universidad Católica está apenas em 10º lugar no Campeonato Chileno e por isso prioriza a Copa Sul-Americana. Um dos trunfos da equipe é o San Carlos de Apoquindo, local da partida de quinta-feira. Nele, o clube não perdeu pela competição e deve ter grande apoio da torcida dentro do estádio, que tem a capacidade para receber até 16 mil torcedores.