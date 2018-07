'Preciso da Libertadores para ser ídolo do Palmeiras', diz Dudu

O atacante e capitão Dudu, do Palmeiras, rejeitou nesta quinta-feira o posto de ídolo da torcida. Contratado em 2015 e campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro pelo clube, o jogador disse em entrevista coletiva que só vai merecer esse status de carinho caso conquiste um título ainda mais importante, como é a Copa Libertadores, torneio prioridade para este ano.

"Hoje em dia as pessoas tratam como ídolo por pouca coisa. No meu ver, ainda falta um campeonato maior do que esses dois, que pode ser a Libertadores. Fico muito feliz pelo carinho comigo, com minha família, meus filhos. Tenho certeza de que vou ficar aqui por muito tempo com essa camisa e para tentar conquistar essa competição", afirmou Dudu.

O jogador foi um dos destaques do time no último jogo, quarta-feira, no empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Dudu marcou os dois primeiros gols e comandou a reação do time, que acabou o primeiro tempo com três gols de desvantagem; "Não temos obrigação de ganhar todos os campeonatos, mas temos obrigação de jogar como no segundo tempo, de lutar pela camisa e pelo torcedor que lota o estádio", disse.

O elenco se reapresentou na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, com um problema para os próximos jogos. O meia venezuelano Guerra sentiu um problema no quadril e virou dúvida para a partida de quarta-feira contra o Barcelona, em Guayaquil, pela Copa Libertadores, e vai passar por tratamento intensivo para poder viajar com o elenco, na segunda-feira.

Na sexta à tarde, o técnico Cuca comanda um treino no estádio do Pacaembu para definir a escalação que enfrenta o Grêmio, pelo Brasileiro, no mesmo local. A tendência é apenas os reservas atuarem. A partida não será no Allianz Parque porque a arena vai receber o show da cantora Ariana Grande.