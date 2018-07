Preço da Fama

Parece contraditório, mas a eficiência cobrará uma espécie de pedágio para santistas e audaxianos (?). Ele virá por meio da valorização dos elencos. Que bom, não? Claro, pois os clubes patrícios vivem com as calças nas mãos, sempre à espera de alguma venda para equilibrar as contas. Mas que ruim também, porque um deles deve desmilinguir-se após o Estadual e o outro inclina-se a topar com problemas em diversas rodadas do Brasileirão, que começa no sábado, 14.

O desmanche do Audax está nas páginas dos jornais e na boca dos torcedores. Tão logo a fama da equipe ultrapassou os limites de Osasco, cresceu o olho de concorrentes e empresários. Foi aberta temporada de caça a talentos. Tchê Tchê, por exemplo, puxa a fila da debandada, ao se acertar com o Palmeiras. A dupla Camacho e Bruno Paulo caiu nas graças do Corinthians. A lista tem tudo para crescer logo.

A tendência aponta um Audax com cofres recheados, em alta, talvez com uma taça inédita e jamais imaginada em sua curta existência. Além de um técnico – Fernando Diniz – com tropa reduzida para dirigir. Um fenômeno que pode esvaziar-se em dois tempos.

A notoriedade atinge o Santos com as cores da seleção. No meio da semana, Dunga confirmou Lucas Limas, Ricardo Oliveira e Gabriel na lista de convocados para a Copa América Centenário. Gabigol ainda tem chance de disputar o torneio olímpico de futebol, em agosto. Feitas as contas, entre período de treinos e competições, o trio deixa o clube na saudade por 9 rodadas da Série A ou o equivalente a 23% e uns quebrados do total. É muito, independentemente da variedade do grupo. Até um Real Madrid sentiria o baque se sofresse desfalques por tanto tempo.

O presidente Modesto Roma chiou, em festa da CBF. Mas, na prática, falou para o vento. A entidade não ligou bulhufas para as reclamações e Dunga amenizou os efeitos do estrago. Disse que não conversa com dirigentes de clubes; o diálogo ocorreu com os treinadores. Acrescentou que haverá valorização dos atletas; portanto, algo útil para quem os mantém sob contrato.

Espera lá, vamos com calma. Essa história tem aspectos a considerar. Dunga está certo de recorrer aos que, na avaliação dele, estejam em melhores condições. Gentil consultar os colegas. Mas é necessário o aval dos cartolas nessas horas. Não se engolem mais argumentos como “seleção acima de tudo” nem “pátria de chuteiras”. Outra: não cabe ao técnico da seleção prever se haverá valorização dos jogadores. O negócio dele é chamar a rapaziada, treinar, formar time forte.

Roma tem direito de protestar. Por que só o fez agora? A Olimpíada no Brasil está confirmada desde 2009. Essa Copa América extra foi tramada ao menos uns três anos atrás (e até levou gente para a cadeia). Não são compromissos imprevistos, que surgirem de um momento para outro. Os clubes tiveram tempo para discutir calendário, ajustá-lo aos interesses de todos. Espernear em cima da hora não faz sentido e soa como jogo de cena para o público. Dirigentes dormem no ponto, e ao acordarem, Inês é morta.

O que interessa, neste domingo, é a taça. Os dois chegam em condições idênticas. Vantagens do Santos: elenco melhor e longa invencibilidade na Vila, quando o assunto é Paulistão. Dorival Júnior conta com time de estilo leve e eficiente, ágil no ataque, equilibrado na marcação. O Audax de Diniz tem justificado o nome, com estratégia abusada e inteligente. Não tem nada a perder; ao contrário, está no lucro. Por isso, pode dar-se o luxo de jogar como franco-atirador. Eis onde se esconde o perigo para o Santos.