Precupado com desgaste físico, Cruzeiro chega em Chapecó e treina só na academia

O técnico Mano Menezes está preocupado em recuperar os jogadores do Cruzeiro e por isso realizou apenas um trabalho na academia neste sábado, na véspera do duelo contra a Chapecoense, em Chapecó (SC), pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A delegação permaneceu no Rio após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, na última quinta-feira, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil e chegou na tarde deste sábado na cidade catarinense. O zagueiro Digão e o atacante Sassá, que não estão inscritos no torneio mata-mata, também participaram das atividades.

Mano Menezes não confirmou a escalação, mas indicou que usará um time misto. Certo apenas é que na lista de relacionados ficaram de fora Arthur e Lucas Romero, que retornaram a Belo Horizonte para aprimorar o condicionamento físico.

Outra baixa de última hora foi o meia Elber, que sentiu dores na coxa esquerda no treino da última sexta-feira e não viajou com o time para Chapecó. O provável Cruzeiro para o jogo terá: Fábio; Ezequiel, Digão, Leo (Murilo) e Bryan; Lucas Silva, Nonoca e Arrascaeta; Rafael Sóbis, Sassá e Raniel.