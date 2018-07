Prefeito confirma permanência de Curitiba na Copa do Mundo

CURITIBA - Para o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, confirmou com antecedência por telefone a permanência da cidade na Copa do Mundo. A informação é do próprio político, que tinha muita esperança de manter a cidade na competição. Tanto Valcke quanto Freut darão entrevistas em breve para ratificar a notícia, em coletiva em Florianópolis, durante o congresso técnico da entidade. Pelo Twitter, Valcke já reconfirmou a permanência da Arena da Baixada.

Na manhã desta terça-feira, o consultor de estádios da Fifa, Charles Botta, realizou vistoria no estádio do Atlético-PR. Seu relatório foi fundamental para a confirmação da arena na competição. Os organizadores conseguiram acabar boa parte das obras, cerca de 90%, e têm garantidos os R$ 65 milhões a mais do BNDES que receberão para terminar o estádio. A Fifa tem esperanças de que tudo termine neste mês ainda.

Escreveu o secretário-geral da Fifa: "Curitiba reconfirmada como sede da #Copa2014, com base nas garantias financeiras, compromisso de todas as partes & progresso feito." Foi uma corrida contra o tempo para manter a cidade em Curitiba.