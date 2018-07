Prefeito de Chapecó vai à Colômbia e diz que zagueiro Neto está com traumatismo craniano

SÃO PAULO - O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, viaja na tarde desta terça-feira para Medellín, na Colômbia, com equipe médica e jurídica da Chapecoense para auxiliar os sobreviventes do acidente aéreo que deixou 75 mortos e para agilizar o transporte dos corpos para o Brasil.

"Estamos indo para atender aqueles que estão com vida, e também o mais rápido possível poder trazer os corpos para que as famílias sintam pelo menos o conforto da despedida", disse Buligon a jornalistas em São Paulo.

Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e uma equipe de profissionais especializados foram disponibilizados para auxiliar no resgate e traslado dos brasileiros vítimas do acidente, informou o Ministério da Defesa.

Quatro jogadores da Chapecoense foram resgatados pelas autoridades com vida, os goleiros Danilo Padilha e Jakson Follmann, o lateral Alan Ruschel e o zagueiro Neto, mas Danilo não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente, de acordo com a mídia colombiana.

O prefeito revelou que Neto está com traumatismo craniano e Alan Ruschel passa por cirurgia devido a lesões.

"Neto está com traumatismo craniano e está sendo monitorado. Nós acreditamos muito na força do Neto, ele é um grande líder. Temos esperança, ele vai vencer", afirmou o prefeito, emocionado.

"Alan Ruschel está passando por cirurgia, mas não é traumatismo, são lesões que não o impediram de falar, ele tirou a aliança e pediu para entregar para a mulher dele."

Buligon viajaria com a delegação da Chapecoense para a decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, mas ficou em São Paulo para um compromisso nesta manhã e viajaria na tarde desta terça-feira para Medellín para acompanhar o time.

"A Chapecoense vivia um grande momento, nós estávamos vivendo um sonho, uma cidade do interior três vezes na Série A (do Campeonato Brasileiro) e agora decidindo um título internacional", disse o prefeito, que já tinha viajado com a equipe e voado com o piloto que fazia o voo que caiu na Colômbia, no pior acidente do futebol brasileiro, que destruiu o sonho de um time que virou exemplo de sucesso no Brasil.

"Fizemos voos tranquilos com ele, não tivemos nenhum sobressalto", acrescentou.