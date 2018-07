Prefeito de Manaus rebate declaração polêmica de técnico da Inglaterra

SÃO PAULO - A repercussão das declarações do técnico Roy Hodgson deixaram um certo clima de desconforto em Manaus. Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o comandante da seleção inglesa disse que não gostaria de jogar na Amazônia, por causa do clima e da alta umidade relativa do ar. Além disso, o treinador também afirmou que prefere enfrentar um "grupo da morte" na Copa do Mundo de 2014 a jogar na cidade. Em resposta, o prefeito da capital amazonense, Arthur Virgílio Neto mostrou descontentamento e aproveitou para alfinetar o treinador.

"Nós, amazonenses, também preferimos que a Inglaterra não venha. Torcemos pra que venha uma seleção melhor, com mais futebol e com técnico mais sensível, culto e educado. O Brasil, que já conquistou mais Copas do Mundo dentre todas as nações, joga em qualquer lugar, entra nas competições sem se importar com o clima da cidade ou do país que o hospeda. E esse deveria ser o espírito de toda e qualquer seleção, que se pretenda vitoriosa", responde.

Mesmo provocando o treinador, o prefeito de Manaus fez questão de enfatizar que não se referia a todos os ingleses. "Sorte que o povo inglês é diferente do sr. Hodgson. É educado e sabe valorizar o belo. Eis aí uma das poucas pessoas do mundo que não têm curiosidade a respeito da Amazônia, que não sonha em conhecer Manaus", finalizou Virgílio Neto.