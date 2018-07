Prefeito de Osasco tira 'casquinha' do sucesso do Audax

Um recanto isolado na zona rural de Sorocaba, interior de São Paulo, tornou-se o refúgio do Osasco Audax, a equipe mais badalada do momento, após a surpreendente chegada à final do Paulistão. Na tentativa de ficar longe dos holofotes, às vésperas da decisão contra o Santos, os jogadores e comissão técnica estão hospedados no Centro de Treinamento do Atlético Sorocaba.

O objetivo do técnico Fernando Diniz de isolar o time neste momento, no entanto, não foi totalmente alcançado. A boa fase do time fez o prefeito de Osasco, Jorge Lapas (PDT), aproveitar o treino aberto à imprensa para se deslocar até o local, que fica cerca de 70km de distância de Osasco, na desta terça-feira.

Ele chegou acompanhado de assessores, acompanhou uma parte do treino, conversou com o treinador e alguns jogadores em particular e, for fim, foi ao centro do gramado, quando discursou para todo o elenco antes de tirar uma foto. “Nossa cidade está em festa, acredita muito nessa equipe e vim falar isso para os jogadores. Eles estão abrindo uma grande oportunidade para a garotada que gosta de futebol e vamos trabalhar na inclusão dessa molecada”, afirmou Lapas.

“Estamos fazendo história. Vamos mostrar nossa força, principalmente dentro de casa”, acrescentou o prefeito, referindo-se ao primeiro jogo da decisão, no domingo, no estádio Prefeito José Liberatti. A ida do Osasco Audax para Sorocaba não é uma novidade. Antes dos jogos decisivos contra o São Paulo (quartas de final) e o Corinthians (semifinal), Fernando Diniz já havia levado a equipe para Sorocaba, mas ele diz que isso não é superstição. “Aqui é muito bom para trabalhar e tem pouco movimento externo que possa distrair os jogadores.”

Segundo ele, o assédio excessivo pode atrapalhar neste momento. “No ano passado, no meio da competição, a gente teve muito mais assédio e alguns jogadores ficaram um pouco dispersos. Este ano, estamos procurando manter o foco.” Perguntado se acredita que a equipe vai se desmanchar após o campeonato, o técnico disse que o elenco está unido e concentrado em produzir o melhor para ser campeão paulista.

“Temos jogadores com qualidade técnica aliada a muito treino. A proposta é fazer o que temos feito até aqui, manter a posse de bola, olhar os companheiros, jogar um bom futebol.” Segundo ele, o Audax é um conjunto de atletas em busca de amadurecimento. “Hoje, o que temos são bons talentos querendo emergir. O que faz a força do grupo, que pode nos levar ao título, é essa união.”