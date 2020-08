Prefeito de Porto Alegre libera disputa de Gre-Nal decisivo na Arena do Grêmio

O Gre-Nal que vai decidir o campeão do segundo turno do Campeonato Gaúcho vai ser na Arena do Grêmio. Na noite desta segunda-feira, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), deu o aval para a realização da partida na cidade, pois, em sua avaliação, os clubes estão cooperando com as regras de distanciamento social para evitar a propagação do coronavírus.

Na última sexta-feira, Marchezan havia liberado a disputa dos jogos de Internacional e Grêmio pelas semifinais do segundo turno do Gaúcho em Porto Alegre, que ocorreram no domingo, mas classificou a definição como um "teste". Agora, então, liberou a disputa do Gre-Nal no estádio do time tricolor, quarta-feira, às 21h30.

"A Federação Gaúcha de Futebol, o Grêmio e o Internacional confirmaram que continuarão em campanha para conscientizar a população de Porto Alegre sobre os perigos do coronavírus. É neste clima que está confirmado o Gre-Nal desta quarta-feira", publicou Marchezan em seu perfil no Twitter.

O Grêmio é o mandante do clássico por ter feito melhor campanha do segundo turno do Campeonato Gaúcho, mas uma igualdade levará a definição do confronto para a disputa de pênaltis. E o time campeão será o adversário do Caxias, que faturou o primeiro, na decisão do Estadual. Ainda não há data para a realização dos confrontos, pois o Brasileirão se iniciará no fim dr semana. E o calendário dos rivais porto-alegrenses estará cheio no restante da temporada por causa da disputa da Copa do Brasil e da Libertadores.