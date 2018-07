Prefeito de Temuco promete torcer pelo Brasil na Copa América

O prefeito da cidade chilena de Temuco, Miguel Becker, promete torcer para a seleção brasileira na estreia na Copa América, domingo, contra o Peru. O político esteve no local da concentração do Brasil para recepcionar os jogadores, na sexta-feira à noite. Além do prefeito, cerca de mil pessoas, entre chilenos e brasileiros, queriam ver os jogadores.

"Vou torcer pela vitória do Brasil no domingo. É uma felicidade grande receber a seleção brasileira em nossa cidade. A torcida está empolgada com o Neymar", declarou o prefeito.

Miguel, filho de Germán Becker, que dá nome ao estádio onde o Brasil fará sua estreia, garante que a arena vai suportar as chuvas que são comuns na região nesta época do ano. O estádio foi reformado, mas não passou por nenhum evento-teste antes da Copa América. "O estádio está em boas condições. Fizemos um trabalho especial com o gramado, uma vez que esta época chove muito em Temuco", afirmou.

Becker também fez elogios à seleção chilena. Na estreia, a equipe dona da casa venceu o Equador por 2 a 0. "É o melhor momento da seleção chilena. Sampaoli está fazendo grande trabalho. Espero que a final seja entre Brasil e Chile. E que a sorte esteja do nosso lado. Afinal, ainda não ganhamos uma Copa América", declarou o prefeito, referindo-se ao fato de a equipe chilena nunca ter vencido o torneio sul-americano.