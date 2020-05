Prefeitura autoriza, mas Bragantino ainda não define data da volta aos treinos

A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista deu a liberação para que o Red Bull Bragantino volte a realizar os treinamentos presenciais. Mas isso ainda não tem data para acontecer, pois, na última videoconferência organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ficou decidido que todos os clubes participantes do Estadual voltariam juntos aos treinos.

O protocolo feito por médicos do clube com as medidas que seriam adotadas nos treinamentos foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Bragança Paulista.

O Bragantino foi um dos únicos clubes que não reduziu os salários de jogadores e funcionários durante a paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na liderança do Grupo D, com 17 pontos, o Bragantino já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase.