Prefeitura do Rio pode custear ingressos mais baratos no Carioca

Um projeto de parceria entre a prefeitura do Rio e os clubes da cidade pode fazer com que os ingressos para alguns jogos do Campeonato Carioca no estádio do Engenhão custem a partir de R$ 10. A iniciativa teria investimento do governo municipal, que custearia parte do valor das entradas, e não inclui o Maracanã por ele pertencer à esfera estadual.

"Nós não podemos ser excludentes. O futebol é um ativo dessa cidade, assim como o carnaval, por exemplo. Eu não vejo problema em a prefeitura apoiar que as pessoas tenham direito ao seu lazer no fim de semana, depois de trabalhar a semana inteira. Eu não tenho medo de patrulha, não", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), à Rádio Globo neste domingo. O projeto ainda não tem data para entrar em vigor.

O Carioca começa no próximo fim de semana e, antes do anúncio do prefeito, os preços dos ingressos já estavam sendo motivo de polêmica. Recentemente, o conselho arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), composto pelos clubes participantes da competição, decidiu tabelar o preço dos ingressos de todos os jogos, com entradas a R$ 20 nos jogos das 22h.

A resolução desagradou a Flamengo e Fluminense. A dupla considera que a iniciativa pode causar prejuízos nas rendas de bilheteria e ainda prejudicar os programas de sócio-torcedor.