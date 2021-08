Prefeitura do Rio suspende público nos estádios por alta dos casos de covid

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira a suspensão do público nos estádios de futebol devido à alta no número de infecções ocasionada pela variante delta do coronavírus. A nota técnica foi publicada no site da Secretaria Municipal de Saúde.

O informativo teve como base o último Boletim Epidemiológico da Semana e notificou a suspensão da autorização da presença de públicos, não só nos estádios, como nos ginásticos e demais equipamentos durante a realização dos eventos esportivos. Segundo a Prefeitura, a circulação da variante também foi outro motivo para a proibição.

Leia Também Prefeitura veta público em duelo do Fluminense pela Copa Libertadores

Mais cedo, o município já havia vetado a presença de público especificamente para o jogo entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil no Maracanã. A Prefeitura do Rio de Janeiro rejeitou o pedido do time carioca para que houvesse torcida no duelo de ida das quartas de final da Libertadores, quinta-feira, às 21h30. Segundo o Fluminense, a ideia era "receber 4460 sócios convidados (cerca de 5% da capacidade do estádio), já vacinados com a segunda dose e cumprindo uma série de regras de precaução".

No fim de julho a prefeitura havia liberado 10% de público no duelo entre Flamengo e Defensa y Justicia, no Maracanã. A diretoria rubro-negra, no entanto, levou o jogo para Brasília, porque não concordava com as condições estabelecidas (comprovante da vacinação ou teste negativo para covid-19 na entrada).

Confira a íntegra da nota da prefeitura do Rio:

"NOTA TÉCNICA S/IVISA-RIO COVID-19 Nº 18/21

CONSIDERANDO a situação epidemiológica do Município, com a circulação da variante DELTA de SARS-Cov-2 com maior potencial infectante.

CONSIDERANDO a confirmação da tendência de alta do número de casos no Boletim Epidemiológico da Semana 31, divulgado às páginas 37-50 da edição de 09/08/2021, do Diário Oficial do Município.

Fica SUSPENSA a autorização para a presença de público em estádios, ginásios e demais equipamentos durante a realização de partidas e eventos esportivos, incluindo-se eventuais torcedores convidados, sendo admitida a presença dos respectivos atletas e delegações técnicas, da comissão de arbitragem, dos profissionais de imprensa, atendimento médico e segurança pública e de funcionários da manutenção."