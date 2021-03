Prefeitura do Rio veta Ponte Preta x Santos em São Januário

Poucas horas depois de a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciar que o duelo entre Ponte Preta e Santos seria disputado no estádio de São Januário, na quinta-feira, a prefeitura do Rio de Janeiro vetou a realização de qualquer partida envolvendo clubes de outros estados a partir de quarta.

"No momento em que o número de mortes provocadas pela covid-19 dispara em todo o país, a prefeitura do Rio emprega todos os meios necessários para conter o coronavírus e proteger vidas. Por isso, será proibida a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município, a partir desta quarta-feira (24/03)", anunciou a prefeitura, em comunicado.

O veto durará até o dia 4 de abril, quando deixará de ter validade o decreto nº 48.644, que estabeleceu novas medidas emergenciais para o enfrentamento da pandemia. Ele passa a valer na sexta-feira. "Os jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro agendados para esta quarta-feira não serão afetados pela medida", explicou a prefeitura.

Horas antes, a FPF também anunciou em comunicado que a partida entre Ponte e Santos, cogitada inicialmente para quarta, em Volta Redonda, seria disputada na capital fluminense, no estádio do Vasco. O jogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, foi agendado para as 21 horas.

Mas a mudança na tabela do Estadual durou pouco tempo, até o pronunciamento oficial da prefeitura do Rio. A FPF ainda não se manifestou sobre a decisão da capital fluminense e nem informou possíveis alternativas de locais para receber o confronto.

A partida do Paulistão não foi a única afetada pela decisão do Rio. O jogo entre Porto Velho-RO e Ferroviário-CE, pela primeira fase da Copa do Brasil, também estava marcado para esta quinta, em São Januário. Agora a CBF terá que encontrar outro estádio e cidade para a realização do confronto.