Prefeitura entrega Vila dos Atletas para o Comitê Rio-2016

O evento contou com a presença do prefeito Eduardo Paes (PMDB-RJ), do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, do presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, e do presidente da Empresa Olímpica Municipal (EOM), Joaquim Monteiro.

"Esta é definitivamente uma das vilas olímpicas mais bonitas que já vi. A vila é o coração dos Jogos. É daqui que a mensagem dos Jogos vai para os cariocas, para os brasileiros e para o mundo", afirmou Bach.

A vila foi construída em consórcio pelas construtoras Carvalho Hosken e Odebrecht, sem aporte de recursos públicos, exceto linha de financiamento pelo BNDES. São 3.604 apartamentos, que estão à venda. Por enquanto, a procura é baixa.

As obras de infraestrutura foram realizada pelo consórcio RioMais, que venceu a licitação da Parceria Público Privada (PPP) do Parque Olímpico, cujas obras foram pagas pela Prefeitura. Os apartamentos de quatro, três e dois quartos serão entregues aos futuros moradores a partir de 2017.

Durante os Jogos, a Vila dos Atletas, com 31 edifícios, terá capacidade para receber 17.950 atletas e integrantes de equipes técnicas. Ela será aberta aos esportistas no dia 24 de julho.

