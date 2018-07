Prefeitura instala mais um telão na Fan Fest de Salvador As 30 mil pessoas presentes na Fan Fest de Salvador no jogo entre Brasil e México superaram a expectativa de público da Prefeitura de Salvador. O Farol da Barra ficou pequeno para tanta gente. Alguns torcedores não conseguiram entrar no espaço e outros optaram por sair do aperto, preferindo assistir ao jogo em bares próximos.