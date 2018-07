Prefeitura libera Habite-se dos novos prédios do Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras já pode utilizar dois novos edifícios da nova Arena. A Prefeitura de São Paulo liberou nesta terça-feira a última documentação necessária para a entrega dos prédios multiuso e poliesportivo construídos pela WTorre.

Agora a diretoria do clube deve começar a mobiliar e equipar os edifícios. O multiuso tem 13 mil metros quadrados, distribuídos por 6 andares. Já o Poliesportivo conta com 8 mil metros quadrados, divididos em 4 pavimentos.

A utilização dos dois edifícios vai ajudar o time a acabar com improvisos em sua parte administrativa. As reuniões do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação e Fiscalização são realizadas na Academia de Futebol, utilizando até a sala de imprensa.

Além disso, a partir de agora, a WTorre pode concentrar as obras no estádio, já que a área social está quase finalizada. A previsão é de que a Arena fique totalmente pronta no segundo semestre de 2013.

(com Espn)