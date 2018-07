Prefeitura libera início das obras no estádio corintiano Sob pressão do governo federal por estar com as obras atrasadas para a Copa de 2014, a Prefeitura de São Paulo emitiu nesta sexta-feira licença que autoriza o Corinthians a iniciar as obras do seu estádio em Itaquera, na zona leste da capital paulista. A certidão de diretrizes foi emitida pelo secretário municipal de Transportes, Marcelo Branco, em despacho publicado no Diário Oficial da Cidade.