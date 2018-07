Prefeitura oficializa redução do aluguel do Pacaembu

Um decreto publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo oficializou a redução do aluguel do estádio do Pacaembu para jogos de futebol. A Prefeitura manteve a taxa equivalente a 12% da arrecadação bruta para jogos diurnos com cobrança de ingresso, mas acrescentou um valor de R$ 50 mil por jogo. Ou seja, o clube pagará o menor valor entre os dois.

Em jogos noturnos, a taxa de aluguel será de R$ 62,5 mil, ou 15% da renda bruta, o que for menor. Foram mantidas as garantiras mínimas de R$ 20,860 mil para os jogos diurnos e de R$ 22,946 mil para os jogos noturnos.

O decreto com os preços originais de aluguel foi publicado em dezembro de 2009, mas os valores foram questionados pelo Corinthians, que chegou a jogar algumas partidas do Campeonato Paulista em Barueri para pressionar o poder público a negociar uma redução.

Na última quarta-feira, quando ainda valia a taxa única de 15% da renda bruta, o jogo entre Corinthians e o colombiano Independiente de Medellín rendeu mais de R$ 1,8 milhão.