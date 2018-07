Prefeitura prepara telão e Itu quer festa por título do Paulistão

ITU - A cidade de Itu está tão mobilizada com a chegada do Ituano à decisão do Campeonato Paulista que a prefeitura da cidade já se movimentou e disponibilizará um telão para os torcedores acompanharem a decisão, além de já ter uma estrutura armada em caso de título.

O telão, que será instalada na praça em frente ao Estádio Novelli Júnior, tem a intenção de reunir os torcedores que não poderão ir até ao Pacaembu assistir à finalíssima. Os 3.400 ingressos para os torcedores ituanos começaram a serem vendidos nesta terça-feira e a procura foi intensa.

"Estamos negociando com uma grande empresa para que seja instalado um telão de led na praça em frente ao Estádio Novelli Junior, que é um palco de comemorações tradicional aqui em Itu. Também já falamos com o Corpo de Bombeiros, que disponibilizará um carro aberto para o desfile dos atletas após a partida", disso Antônio Carlos Bertagnolli Júnior, secretário de Esportes de Itu.

Após receberem folga na segunda-feira, os jogadores rubro-negros voltaram aos treinamentos nesta terça-feira, mas a comissão técnica realizou apenas um trabalho leve para não desgastar o elenco. No próximo domingo, o Ituano tem a vantagem do empate.