Preguiçosa, Espanha tem dificuldade para vencer a Arábia Saudita

A Espanha deveria ter se sentido em casa no estádio Tivoli Neu, pois foi onde o time bateu a Rússia por 4 x 1 no início de sua campanha vitoriosa da Euro 2008, mas saiu em desvantagem na partida quando Osama Hawsawi abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo.

David Villa e Xabi Alonso marcaram, respectivamente, na primeira e segunda etapa, mas um chute desviado de Mohammad Al-Sahlawi aos 30 minutos do segundo tempo empatou para os sauditas antes que Llorente garantisse a vitória espanhola no final.

"Esse tipo de coisa acontece às vezes, mas temos de ser positivos; começamos um pouco preguiçosos porque tivemos 15 dias sem jogar e achamos difícil entrar no ritmo", disse o técnico da Espanha, Vicente del Bosque, à TV estatal espanhola.

"Não estou feliz com tudo. Estamos um pouco atrasados porque tivemos estes 15 dias sem jogar, mas temos de permanecer otimistas."

Capitão da equipe e goleiro, Iker Casillas fez seu 103o jogo pela Espanha e se tornou o segundo jogador que mais vestiu a camisa da seleção.

Andres Iniesta, que parecia animado no lado esquerdo do campo após se recuperar recentemente de uma contusão na coxa, preparou o gol de empate da Espanha após Hawsawi ter colocado os sauditas na frente.

O meio-campista do Barcelona driblou seu marcador e cruzou para Villa empatar sem marcação.

A partir daí, a Espanha assumiu o controle da partida com um contra-ataque logo no início do segundo tempo, Alonso pegou a bola e disparou um chute rasteiro de fora da área bem no canto.

Del Bosque, então, logo colocou o atacante do Barcelona Pedro em campo para sua primeira partida com a seleção ao começar fazer mudanças no time, mas os sauditas surpreenderam os espanhóis novamente, dessa vez com Al-Sahlawi disparando um chute desviado.

Javi Martinez, meio-campo do Atlético de Bilbao, também entrou em campo em seu primeiro jogo pela Espanha logo após o empate, mas foi seu companheiro de clube Llorente que poupou os espanhóis do vexame no minuto final ao marcar de cabeça colocando a bola no canto.

A Espanha ainda enfrentará a Coreia do Sul em Innsbruck, na quinta-feira, e então viaja para casa para o jogo contra a Polônia antes de voar para a África do Sul.

Seu primeiro jogo pelo Grupo H da Copa será contra a Suíça, em Durban, em 16 de junho.

