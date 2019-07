Saiba quanto cada seleção vai receber na Copa América

A Copa América chega ao fim neste domingo com a decisão entre Brasil e Peru e as 12 seleções que participaram da competição se preparam para receber uma boa quantia financeira da Conmebol, responsável pela organização do torneio. Todos os participantes vão ser premiados e o valor varia de acordo com a classificação final. O campeão vai receber US$ 11 milhões (R$ 42 milhões) e o vice ficará com US$ 5 milhões (R$ 19 milhões).

O prêmio de campeão será, na verdade, de US$ 7,5 milhões (R$ 28,9 milhões), mas as dez seleções sul-americanas receberão US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões) apenas por terem participado da competição. Catar e Japão, convidados do torneio, vão receber apenas US$ 1,25 milhão (R$ 4,78 milhões).

Embora todas as seleção vá receber algo da Conmebol, apenas as que se classificaram para as quartas de final serão bonificadas também pela posição. Assim, Equador, Bolívia, Japão e Catar, eliminados na fase de grupos, ficarão apenas com o valor da participação.

VALOR DA PREMIAÇÃO NA COPA AMÉRICA