Premiação da Fifa vai ter ator britânico e jornalista francesa fã do Fluminense

O ator britânico Idris Elba e a jornalista francesa Anne-Laure Bonnet serão os apresentadores do prêmio "The Best", da Fifa, na segunda-feira, em Londres, quando serão homenageados os melhores do futebol na temporada.

Elba é torcedor do Arsenal e se destaca em Hollywood por protagonizar filmes de ação. Até já foi cotado para ser o primeiro negro a interpretar no cinema o personagem James Bond. Bonnet, torcedora do Fluminense, trabalha no canal a cabo francês BeINSports. O evento será no Royal Festival Hall.

"Eu sou um grande fã de futebol. Estou muito feliz por retornar este ano para apresentar o 'The Best'. Não é apenas uma honra, é também um prazer dividir o palco com os melhores jogadores do mundo", disse Elba.

Entre as grandes atrações da noite está o prêmio de "Melhor Jogador". Os finalistas são o português Cristiano Ronaldo, o croata Luka Modric e o egípcio Mohamed Salah.

Ganhador de cinco prêmios, Cristiano Ronaldo foi o grande destaque da terceira conquista consecutiva do Real Madrid na Liga dos Campeões. Modric teve participação especial no vice-campeonato mundial da Croácia na Copa da Rússia, enquanto Salah, artilheiro do Campeonato Inglês, levou o Liverpool à decisão da Liga dos Campeões.

O curioso é que a seleção francesa, campeã mundial, não tem um representante. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Raphael Varane ficaram apenas entre os dez indicados, assim como o argentino Lionel Messi. Neymar não foi lembrado.

A melhor torcida, o melhor goleiro, o melhor treinador masculino e feminino e o gol mais bonito também serão premiados no grande evento.