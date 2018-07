Premiação da Libertadores duplica, mas ainda não é tão atrativa 

O título da Libertadores é um dos mais cobiçados pelos clubes, pelo status e por dar a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes, mas financeiramente ainda está longe de ser o torneio mais vantajoso para as equipes brasileiras.

+ Sorteio nesta quarta define caminhos de brasileiros na Libertadores

+Após punição a Del Nero, Romário diz que pode se candidatar à presidência da CBF

O campeão do torneio continental pode ganhar até US$ 11 milhões (R$ 36 milhões) contando os bônus por avançar nas fases do torneio. Apenas o prêmio pelo título é US$ 6 milhões (R$ 19,7 milhões), o dobro do que recebeu o Grêmio, último vencedor.

O número é relativamente alto, entretanto se torna pequeno se comparado às premiações dadas para algumas competições nacionais, que possuem maiores prêmios por causa dos direitos de transmissão dos jogos.

A Copa do Brasil pode pagar até R$ 68,7 milhões ao campeão, dependendo da fase que o clube entrar na competição. Conforme for avançando de fase, ganha um bônus e só o título já são R$ 50 milhões. Além disso, o clube também garante a vaga para a edição da Libertadores de 2019. O vice ganha R$ 20 milhões mais bonificação por fases ultrapassadas.

+ Clubes paulistas avançam no planejamento para 2018

Já o Mundial de Clubes deverá pagar a mesma quantia que o Real Madrid recebeu após sagrar-se campeão neste ano, cerca de US$ 5 milhões (R$ 16,5 milhões). Quanto ao Campeonato Paulista, o estadual pagará cerca de R$ 5 milhões ao campeão, valor que o Corinthians recebeu.

Existia a expectativa de que os números da premiação da Libertadores aumentassem para 2019, entretanto, os escândalos recentes envolvendo a Conmebol fizeram com quem muitas dúvidas em cima do torneio passassem a ocorrer.