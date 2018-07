Premiado em Dubai, Cristiano Ronaldo diz que merece a Bola de Ouro

DUBAI - O primeiro passo foi dado para o português Cristiano Ronaldo ser eleito o melhor jogador do mundo. O jogador do Real Madrid foi premiado neste sábado com o "Golden Soccer", pela Conferência Internacional de Esporte, em Dubai. Durante a cerimônia, o craque, em entrevista ao jornal A Bola, mostrou confiança em receber a Bola de Ouro da Fifa, o que, segundo ele, deveria acontecer já há alguns anos.

"Se mereço ganhar? Quem sabe, como no ano passado ou como há dois anos. Creio que mereço ganhar a Bola de Ouro todos os anos. Eu gosto de ganhar sempre, mas não depende só de mim. Gostaria de ganhar, mas algumas vezes se ganha, outras se perde. Assim são as coisas. Não sei se mereço neste ano. Estou no pódio há seis anos, este é o sétimo ou oitavo ano que estou na equipe ideal da FIFpro. Isso não é casual, demonstra a consistência que demonstrei nos últimos anos. Os números falam por si só. De certo modo, o que fiz é muito importante para os prêmios individuais".

Acostumado a polemizar em suas declarações sobre premiações, principalmente depois de se desentender publicamente com Joseph Blatter, presidente da Fifa, Cristiano Ronaldo afirmou que hoje em dia, mais maduro do que no início da carreira, não se importa de ser considerado arrogante.

"Não me preocupo com isso. Se fico pensando o que acham de mim, não vivo. Durmo todos os dias com minha consciência tranquila. Não sou má pessoa. Não me afeta o que digam. Antes, de certo modo, isso me chateava. Agora, não. Tenho 28 anos e faço 29 em fevereiro. Tenho um filho. Essas coisas não me afetam mais. Sou como sou. As pessoas podem gostar ou não. Às vezes, no futebol, você tem que fazer coisas que vão contra sua vontade para que falem bem de você. Poderia fazer mais vezes, mas estaria me enganando, e isso não me agrada. Sou como sou. Meu objetivo é manter um alto nível e ser um grande profissional. As coisas não acontecem por acaso. Fazer essa quantidade de gols para minha equipe e meu país demonstra que sou uma pessoa que gosta de trabalhar e render o máximo possível".

Questionado sobre se ele já atingiu o seu auge, o atacante, autor de 69 gols no ano de 2013, sendo o principal responsável por levar a seleção de Portugal para a Copa do Mundo, marcando três gols no decisivo jogo contra a Suécia, na repescagem, ele disse que o segredo de tudo está na vontade de vencer e na dedicação ao trabalho.

"Sou uma pessoa ambiciosa, um jogador que sempre quer o melhor. Um jogador que fica encantado em aprender, que gosta de manter um alto nível. Obviamente, cada ano sou mais maduro, tenho mais experiência, e isso é bom para mim, minha equipe ou a seleção. Sou uma pessoa privilegiada. Ano após ano, sempre tem um desafio e uma motivação diferentes. A força, tiro de mim, de minha família, minha educação e forma de ser. Muitas vezes, disse que sou uma pessoa ambiciosa, sempre quero o melhor para minha equipe e seleção, que é o melhor para mim. Sempre trato de me esforçar para dar o melhor de mim".