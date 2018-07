Premiê belga propõe aposta de cerveja com Obama por jogo entre Bélgica e EUA O primeiro-ministro da Bélgica, Elio Di Rupo, propôs uma aposta ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em vista do jogo entre as seleções dos dois países nas oitavas de final da Copa do Mundo, oferecendo algumas “grandes cervejas belgas” caso os norte-americanos vençam.