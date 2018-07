Premiê britânico pede que Fifa reveja veto a papoula em uniforme

A Fifa rejeitou pedidos do governo britânico de permitir que a Inglaterra e País de Gales usem a papoula, mas vai autorizar o uso de braçadeiras pretas e períodos de silêncio antes dos jogos.

A Inglaterra receberá a campeã mundial Espanha, em Wembley, enquanto a Noruega visitará Cardiff, no País de Gales, no sábado. A Escócia vai disputar um amistoso contra o Chipre na sexta-feira.

Em um comunicado emitido a partir de seu gabinete na manhã de quarta-feira, Cameron disse: "Isto parece abusivo. A idéia de que usar uma papoula para lembrar aqueles que deram suas vidas pela nossa liberdade é um ato político é absurda."

"Usar uma papoula é um ato de enorme respeito e orgulho nacional. Espero que a Fifa reconsidere isso."

O governo britânico, apoiado pela Associação Inglesa de Futebol (FA), pediu permissão à Fifa para usar as papoulas, que são um símbolo para lembrar os membros das Forças Armadas que morreram no cumprimento do dever.

O "Dia da Lembrança" é celebrado em 11 de novembro, o aniversário da assinatura do Armistício que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918.

No entanto, a Fifa rejeitou o pedido em uma carta enviada à FA.

"Lamentamos informar que aceitar tal iniciativa abriria as portas para iniciativas semelhantes no mundo todo, colocando em risco a neutralidade do futebol", escreveu a Fifa.

"Por isso, confirmamos aqui que o bordado sugerido na camisa não pode ser autorizado. Há uma variedade de opções que a FA pode usar para apoiar a causa da 'Lembrança'. Um deles já foi aprovado pela Fifa, o minuto de silêncio".

A Fifa permitiu que as equipes utilizem a papoula em seus uniformes de treino.

As regras da Fifa impedem que itens de natureza política sejam usados nos uniformes e, embora não considere papoulas como símbolo político, a Fifa teme que a autorização aos britânicos abra uma brecha para países que queiram usar vários emblemas diferentes em suas camisas.

Os jogadores da Escócia também usarão uma papoula em seus uniformes de treinamento antes do amistoso contra o Chipre, em Larnaca, na sexta-feira.