Premier League admite preocupação econômica, mas evita decisão sobre retorno

Suspender a temporada do futebol inglês por causa da pandemia do coronavírus vai fazer as ligas do país enfrentarem difíceis decisões. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, após uma reunião com dirigentes de todas as entidades.

"A Premier League, EFL e PFA concordaram que difícil decisões terão que ser tomadas, a fim de diminuir o impacto econômico da suspensão atual do futebol profissional na Inglaterra e concordaram em trabalhar juntas para chegar a soluções compartilhadas", informou um comunicado.

Sétimo país com mais casos de mortes no mundo (14.500, com 749 mortes), atrás de Itália, Espanha, China, Irã, Estados Unidos e França, a Inglaterra tem como 30 de abril a data prevista para o retorno da disputa da Premier League, mas para alguns dirigentes esta é uma previsão otimista diante do quadro atual do país.

"As ligas não vão recomeçar até 30 de abril. Só voltarão quando for seguro e as condições permitirem. Sabemos dos problemas a serem enfrentados pelos times das divisões menores e vamos procurar ajudá-los", acrescentou o comunicado, salientando que novas reuniões estão programadas para a próxima semana.