Premier League credita gol a Kane e atacante tem 25 na vice-artilharia do Inglês

A Premier League analisou e decidiu creditar mais um gol a Harry Kane no Campeonato Inglês. Após uma apelação do Tottenham, a entidade responsável pela organização da competição deu ao atacante o gol anteriormente assinalado para Eriksen na vitória por 2 a 1 sobre o Stoke City, no último sábado.

No duelo do fim de semana, na casa do adversário, o placar estava empatado em 1 a 1 quando Eriksen cobrou falta para a área, Kane tentou o desvio e a bola morreu no gol do goleiro Butland. Inicialmente, o árbitro considerou que o atacante não conseguiu encostar na bola, o que foi revisto pela Premier League.

"O gol havia sido, originalmente, assinalado no dia para Christian Eriksen, mas após levar o testemunho do jogador em conta e revisar as imagens da partida, uma comissão de três pessoas concordou que o toque final na bola pertenceu a Kane", explicou a entidade.

Com esta mudança, Kane chegou a 25 no Inglês, ainda na vice-artilharia da competição, mas mais perto de Mohamed Salah, do Liverpool, que tem 29. No sábado, o Tottenham volta a campo diante do Manchester City, em casa.