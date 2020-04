Premier League diz que não faz ideia sobre quando futebol voltará na Inglaterra

Assim como em praticamente todo o planeta, a Inglaterra não sabe quando terá de volta o seu futebol nos estádios. A Premier League, que organiza o Campeonato Inglês, informou nesta quarta-feira, em um comunicado oficial, que não há uma resposta rápida sobre o final da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus.

"Estamos todos comprometidos em voltar a jogar, mas somente quando isso seja seguro de fazer. Com toda essa incerteza, entendemos que os torcedores tenham muitas perguntas sobre a situação da temporada e seus clubes, mas não há respostas rápidas de como e quando retornará o que seria o nosso futebol normal", disse a Premier League em seu comunicado oficial divulgado juntamente com a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) e outras ligas do país.

De acordo com a entidade, os clubes e os torcedores "jogam um papel vital" em apoiar as recomendações do governo inglês e das autoridades de saúde. "Fique em casa, ajude o NHS (serviço sanitário público) e salve vidas", encerrou o comunicado oficial.

Desde o início da paralisação, iniciada no último dia 12 com a confirmação de positivo para a covid-19 no técnico espanhol Mikel Arteta, do Arsenal, a Premier League já anunciou duas datas para a volta do futebol no país. A primeira era a última segunda-feira, prazo que foi estendido para o final deste mês. Uma nova reunião, por videoconferência, entre dirigentes dos clubes, da Premier League e da FA está marcada para esta sexta.