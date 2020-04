Premier League só vai voltar com aval das autoridades médicas e clubes pedem retorno em junho

Representantes dos 20 clubes da Premier League tiveram uma reunião, nesta sexta-feira, em videoconferência, para discutir o fim da temporada quando houver autorização das organizações mundiais de saúde por causa da pandemia do coronavírus. A intenção dos times é retornar em 8 de junho, um prazo otimista para que os jogadores recuperem a forma física se o distanciamento social for reduzido.

O isolamento nacional da Grã-Bretanha foi prorrogado na quinta-feira por mais três semanas, postergando o retorno de treinos e jogos. O planejamento da Liga inclui a conscientização de que só será possível voltar com as atividades quando houver disponibilidade suficiente de testes e exames médicos da covid-19.

"A saúde e o bem-estar dos jogadores, treinadores, gerentes, funcionários do clube e torcedores são nossa prioridade e a liga só será reiniciada quando a orientação médica permitir", afirmou o comunicado da Premier League. "A assembleia geral (dos 20 clubes) ofereceu a oportunidade de discutir possíveis modelos de agendamento. Continua sendo nosso objetivo concluir a temporada 2019/20, mas nesta fase todas as datas são provisórias por causa do impacto da covid-19."

O último jogo da Premier League foi disputado em 9 de março, antes da competição ser suspensa após Mikel Arteta, técnico do Arsenal, e Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, serem infectados com o coronavírus.

Com um jejum de 30 anos, o Liverpool detém uma vantagem de 25 pontos sobre o Manchester City no topo da classificação, com nove jogos a serem disputados.