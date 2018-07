Prêmio Bola de Ouro ainda é destaque na imprensa internacional

SÃO PAULO - O prêmio Bola de Ouro da Fifa continua dando o que falar na imprensa mundial. O argentino Lionel Messi, aos 24 anos, entrou para a história ao faturar o troféu de melhor jogador do mundo pela terceira vez consecutiva e foi exaltado por seu feito pelo argentino Olé e pelo francês L'Équipe.

A festa de gala da Fifa também continua entre os destaques do espanhol Marca. Outro que aparece nas páginas internacionais é o santista Neymar, que está em Barcelona para gravar um comercial da Nike, sua patrocinadora, e saiu nas páginas do espanhol As. O brasileiro ficou com a honra de ter o gol mais bonito de 2011.