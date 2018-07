Prêmio da Uefa tem Ronaldo, Robben e Neuer finalistas

A Uefa anunciou oficialmente nesta quinta-feira que Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, Arjen Robben e Manuel Neuer, ambos do Bayern de Munique, são os três finalistas ao prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2013/2014. Eles foram os mais votados por jornalistas de 54 países filiados à entidade que controla o futebol do Velho Continente, sendo que uma votação anterior elegeu dez candidatos ao prêmio no mês passado.

O vencedor desta premiação será anunciado no próximo dia 28, em Mônaco, na mesma cerimônia em que ocorrerá o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Artilheiro e campeão da última Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo desponta como grande favorito a ficar com a honraria. E o astro português está entre os finalistas desta premiação pelo quarto ano consecutivo.

Maior artilheiro de uma única edição do principal interclubes do futebol europeu, o atacante balançou as redes nada menos do que 17 vezes para levar o Real ao seu histórico décimo título da competição. Assim, qualquer resultado que não seja a consagração do badalado atleta nesta eleição será uma grande surpresa.

Correndo por fora nesta disputa, o alemão Neuer e o holandês Robben ajudaram o Bayern de Munique a conquistar o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha na temporada passada, mas caíram justamente diante do Real Madrid de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. Para Neuer, porém, o simples fato de ser concorrente do português e do atacante holandês nesta disputa derradeira já é um feito histórico, pois pela primeira vez um goleiro figura entre os três finalistas da premiação da Uefa.

Vale ressaltar também que outros dois jogadores alemães ficaram entre os cinco mais votados desta eleição. Eliminados da disputa final, Thomas Müller e Philipp Lahm, outros dois nomes de peso do Bayern de Munique, foram respectivamente quarto e quinto colocados entre os dez finalistas anunciados anteriormente. O argentino Lionel Messi, por sua vez, divide o quinto lugar com Lahm, com os mesmos 24 pontos nesta votação, enquanto Müller, artilheiro da Alemanha na última Copa, contabilizou 39.

Já o sétimo lugar nesta votação acabou ficando com o colombiano James Rodríguez, que acaba de ser contratado pelo Real Madrid após deixar o Monaco. Com 16 pontos, o meia superou o atacante uruguaio Luis Suárez, oitavo colocado, com 13 pontos. Este, por sinal, foi avaliado pelo futebol que vinha jogando pelo Liverpool, antes de ser contratado pelo Barcelona.

O argentino Ángel di María, do Real Madrid, com 12 pontos, e o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, com oito, fecharam o Top 10 da votação. Este último é outro jogador que trocou de clube após o final da temporada passada. Consagrado campeão espanhol pelo Atlético de Madrid, o atacante se transferiu para o Chelsea após defender a Espanha na Copa do Mundo.