Preocupado, Botafogo busca reforços no exterior

Com a saída iminente do atacante Herrera e do meia Maicosuel, a urgência pela reposição é grande, mas as dificuldades do mercado abatem Oliveira, que se mostra impaciente com a demora no acerto com os pretendidos.

"Ninguém aqui está de braços cruzados, mas para negociar um jogador é preciso trabalhar em quatro ou cinco frentes. Estamos trabalhando alguns nomes há algum tempo, mas a janela (de transferências) está sempre nos surpreendendo, como foi no caso do Herrera", lamentou o técnico.

Na lista de alvos alvinegros estão o zagueiro Túlio Tanaka, do Nagoya Grampus, o lateral-esquerdo Lima, do Internacional, o meia Seedorf, do Milan, e o atacante Rafael Marques, do Omiya Ardija.

LESÃO - Outra baixa é o volante Marcelo Mattos. Exame constatou lesão no púbis do jogador, que não tem previsão de retorno. Ele já se recuperava de estiramento muscular e não atua desde o dia 9 de maio.