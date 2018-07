Preocupado com a defesa, Flamengo apresenta zagueiro Cesar nesta terça-feira

Cesar chega ao Flamengo em um momento que o time carece de defensores. As frequentes lesões do zagueiro Samir e as participações de Bressan na seleção brasileira olímpica têm deixado o técnico Cristóvão Borges sem muitas opções para a zaga. Atualmente, Wallace e Marcelo são titulares e no banco de reservas o time conta apenas com Frauches.

Cristóvão Borges, aliás, afirmou que já conhecia o trabalho de Cesar e ficou entusiasmado com a contratação, embora tenha evitado dizer se o novo reforço será titular, até porque ele não tem data marcada para estrear. Também nesta terça-feira, o elenco do Flamengo se reapresenta para dar início à preparação para o jogo contra o Goiás, no domingo, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro.