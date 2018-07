Preocupado com a Libertadores, Internacional jogará com reservas contra o Goiás

Depois de vencer o Tigres, do México, em casa, por 2 a 1, os principais jogadores do time colorado seguirão concentrados na competição continental, quando na próxima quarta-feira farão o jogo que vale a vaga na final, em Monterrey.

A exceção vale só para quem volta de contusão. Caso do zagueiro Juan, do meia Alex e do atacante Eduardo Sasha. Os dois primeiros nem foram relacionados para o jogo da Libertadores no meio da semana. E Sasha entrou apenas no segundo tempo na vaga de Nilmar. Por isso, Aguirre os colocará no jogo contra o Goiás para ganharem ritmo.

Apesar de todos estarem preocupados com o jogo do meio de semana, o Internacional precisa vencer a partida deste sábado para se afastar da zona de rebaixamento. O time gaúcho é o 12.º colocado com 16 pontos, três a mais do que o Santos, a primeira das equipes da degola.