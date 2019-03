Preocupado com desgaste, Grêmio vai de avião para semifinal do Gauchão

Preocupado com o desgaste físico nesta primeira parte da temporada, o Grêmio resolveu apostar no avião para não cansar seu elenco rumo à cidade de Ijuí, onde enfrentará o São Luiz, neste domingo, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. A distância de 400km entre a capital Porto Alegre e a cidade do interior geralmente era vencida de ônibus.

Como o time de Renato Gaúcho tem uma dura sequência de jogos importantes pela frente, a diretoria decidiu fretar um avião até a cidade de Santo Ângelo. De lá, o grupo de jogadores e comissão técnica pegou um ônibus até Ijuí. A partida está marcada para as 19 horas, no estádio 19 de Outubro.

O objetivo do clube é amenizar os efeitos físicos do deslocamento num momento em que o Grêmio entra na reta final do Estadual ao mesmo tempo em que disputa a fase de grupos da Copa Libertadores. Na terça-feira, a delegação gremista vai embarcar para o Chile, onde enfrentará a Universidad Católica na quinta-feira.

Antes de embarcar no avião rumo a Santo Ângelo, o Grêmio treinou neste sábado com os portões fechados. Renato Gaúcho faz mistério porque considera uma formação alternativa para este domingo, justamente em razão da proximidade da partida da Libertadores, que mais uma vez é a grande prioridade do clube na temporada.

De volta ao time após defenderam suas seleções, o zagueiro argentino Kannemann e o atacante Everton treinaram normalmente neste sábado e são opções para domingo. Já o zagueiro Pedro Geromel é desfalque certo porque ainda se recupera de problema físico.

Para o duelo deste fim de semana, o time gremista pode ser escalado com: Paulo Victor (Julio César); Leonardo, Michel, Kannemann e Juninho Capixaba; Thaciano, Matheus Henrique, Marinho (Pepê), Jean Pyerre e Alisson (Diego Tardelli); Felipe Vizeu.

O jogo da volta da semifinal do Estadual será no domingo que vem, dia 7 de abril, em Porto Alegre.