Preocupado com desgaste, Lisca promete um Ceará aguerrido contra o Atlético-MG

Preocupado com o condicionamento físico dos atletas do Ceará, o técnico Lisca deixou em aberto a possibilidade de mudanças para o jogo contra o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h45, no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As dúvidas giram em torno de Éder Luis e Samuel Xavier, que foram substituídos durante o duelo contra o Palmeiras com fortes cãibras.

A expectativa é que eles atuem normalmente, diferente de Valdo, Fabinho e Arthur, todos vetados pelo departamento médico. Por outro lado, Richardson retorna após ser poupado no empate por 2 a 2 com o Palmeiras. Sendo assim, Pio deve ser deslocado para a lateral esquerda, para o volante exercer sua função no meio de campo do Ceará.

Lisca assumiu o comando da equipe cearense há duas rodadas e empatou com Botafogo (0 a 0), fora de casa, e Palmeiras (2 a 2), no Castelão. Diante das circunstâncias, os resultados foram vistos de maneira positiva pela torcida, mas a pressão pela vitória continua, até porque o time é o lanterna, com cinco pontos. São 11 jogos sem uma vitória sequer.

O treinador aposta na parada para a Copa do Mundo para recolocar o time nos trilhos no Brasileirão, mas vê um triunfo contra o Atlético Mineiro como essencial para levantar o astral do time, visando o compromisso contra o Bahia, pela semifinal da Copa do Nordeste.

"Temos que ter mais intensidade durante os 90 minutos, mas o time está cansado. Já disputamos 41 jogos esse ano. Não está fácil. Mas temos que ir com tudo contra o Atlético-MG para buscarmos a vitória. Acredito que com a parada para a Copa vamos conseguir implantar nossa filosofia de trabalho e recuperar os jogadores mais desgastados. Apesar de ter compromissos pela Copa do Nordeste, o tempo de trabalho será valioso", afirmou Lisca.