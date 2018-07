Preocupado com desgaste, Palmeiras deve promover rodízio de jogadores

SÃO PAULO - A avaliação do desgaste físico dos jogadores é o que vai nortear a escalação do Palmeiras para o jogo deste sábado, contra o Paysandu, pela Série B. Após disputar seis jogos em um intervalo de 17 dias, alguns jogadores devem ser poupados para priorizar a estreia na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

Nesta sexta-feira pela manhã, Gilson Kleina comanda o último treino do time e a atividade será acompanhada de exames para medir quais jogadores podem estar mais cansados. O foco das atenções é Valdivia, que estava na Dinamarca em compromisso com a seleção chilena e não atuou no amistoso contra o Iraque porque sentiu uma lesão na coxa direita.

“Talvez o Kleina tenha de fazer um rodízio. Seria uma boa oportunidade para dar descanso”, disse o fisiologista do Palmeiras, Paulo Zogaib. O último jogo da equipe, contra o Joinville, exigiu bastante do elenco por ter sido debaixo de chuva e com campo pesado. O volante Charles e o atacante Leandro, por exemplo, revelaram estar cansados, porém treinaram normalmente ontem, assim como Mendieta. “Ele sofreu uma pancada no último jogo, mas não é nada grave”, disse Zogaib.

Saída

O lateral-direito Ayrton acertou com o Vitória. Segundo o empresário do jogador, Sérgio Malucelli o contrato é de empréstimo e vai até o fim do ano. Nesta quinta-feira o jogador apareceu no treino somente para se despedir dos companheiros. Contratado no começo da temporada, o atleta chegou a ser titular, mas depois foi afastado.